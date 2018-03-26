Компания Sur Yapi предоставляет возможность приобрести дом в Анталье за $45 тыс.

СТАМБУЛ , March 26, 2018/PRNewswire/ — ​Благодаря своему новому проекту компания Sur Yapı повышает ценностную значимость анталийского района Кепез, являющегося крупнейшим проектом городского преобразования в Турции . На покупку жилья, строящегося по данному проекту получено около 60 тысяч предварительных заявок от сотен людей со всего мира. Все 1400 объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу до запуска проекта, были успешно распроданы, и благодаря такому высокому спросу на продажу выставлены еще 1105 объектов второй очереди.

Ирана. Проект компании Sur Yapı, предусматривающий застройку на территории в 1 миллион 300 тысяч квадратных метров, пользуется высоким спросом как на внутреннем, так и на внешних рынках. Предварительные заявки на участие в анталийском проекте компании Sur Yapı подали тысячи иностранных инвесторов из 430 городов в 155 странах, а также около 60 тысяч человек, включая граждан России

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/657669/Sur_Yapi_Logo.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657670/Sur_Yapi_Antalya_Project.jpg)

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657671/Sur_Yapi_Antalya_Project.jpg)

Первые 1400 объектов жилой недвижимости, сдача которых планируется в 2019 году, были распроданы менее чем за два месяца еще до запуска проекта.

Сейчас на продажу выставлены дома, которые будут построены в рамках второй очереди проекта

Из-за высокого спроса компания Sur Yapı запускает вторую очередь данного проекта. Эта очередь, получившая название Turkuaz, спроектирована по озерной концепции, символизирующей то, что жизнь и цивилизация берут свое начало из воды. Этап проекта под названием Turkuaz включает в себя 1105 отдельных квартир с концепцией безопасности жилого комплекса. Для этой новой очереди компания Sur Yapı предлагает следующий график платежей: первоначальный взнос 35%, промежуточные платежи в размере 10% в течение одного года и оставшаяся сумма в течение 36 месяцев по принципу беспроцентной рассрочки.

Цены на квартиры стартуют от $45 тыс.

Новая очередь включает в себя 1105 квартир в домах, расположенных у водоемов. Проектом предусматриваются квартиры различных типов: 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1 площадью от 55 до 231 кв.м. Цены стартуют от $45.000. При оплате наличными компания Sur Yapı предоставляет скидку в размере 10%.

Проект несет в себе водную тематику, символизирующую начало цивилизации

Тема проекта: «Вода как начало цивилизации». На территории объекта предусматриваются бассейны для детей и взрослых, а также пруды, расположенные таким образом, что их будет видно из окон каждой квартиры. Кроме того, на территории объекта будут находиться зоны для отдыха и развлечений, небольшие скверы и пешеходные дорожки, спроектированные на основе современных принципов ландшафтного дизайна.

Просторные общественные территории

Проектом предусмотрены самые различные территории общего пользования для детей и взрослых, включая игровые площадки, большие лимонные сады и зоны для отдыха и развлечений в тени беседок из вьющихся растений. Кроме того, в проекте заложены различные спортивные площадки, включая универсальные футбольные и баскетбольные поля, беговую дорожку и тренажеры на открытом воздухе.

Новая Анталья в Анталье

Компания Sur Yapı строит новую Анталью на территории города Анталья. Проект будет включать в себя около 19 тысяч независимых объектов, инвестиционная стоимость которых достигает 8 миллиардов турецких лир. В проекте района запланировано строительство культурных объектов, обширных городских парков, школ, библиотек, медицинских учреждений, спортивных сооружений, гостиниц, торгового центра и новой торговой улицы.

В Анталье зафиксировано увеличение объема продаж жилой недвижимости иностранцам

Город ежегодно посещают около 10 миллионов туристов, а примерно 15 тысяч иностранцев постоянно проживают в Анталье. Город предлагает иностранцам привлекательные инвестиционные возможности благодаря быстрым темпам роста, насыщенной городской жизни, красивой природе, близости к морю и солнечному климату.

Электронная почта: suryapi@suryapi.com.tr; веб-сайт: antalya.suryapi.com.tr/HomeEN; телефон: +90-216-558-71-00 Source: Sur Yapi