Газ и вода могут подорожать. Но не сильно

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о платежах за энергоресурсы в обход управляющих компаний. Документ предполагает, что собственники жилья смогут платить за газ, воду и свет напрямую поставщикам этих ресурсов. Чем полезен и опасен новый законопроект, вырастут ли тарифы, «МИР 24» рассказал ведущий юрисконсульт направления городское хозяйство фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев

КАК БЫЛО РАНЬШЕ?

{} В СМИ появлялась информация, что законопроект разрешит заключать собственникам квартир прямые договоры с поставщиками воды, света и газа.

Зачисление 13-й квартплаты

Как выявить обман ЖКХ Это не совсем так.

«Прямые договоры, — говорит Дмитрий Гордеев, — были возможны и два года назад. Этот закон — о прямых платежах».

По словам эксперта, изначально, когда принимался «Жилищный кодекс», собственники помещений в любом многоквартирном доме уже могли выбрать способ, при котором они имели прямые договоры с поставщиками энергоресурсов. То есть собственники могли покупать газ, воду и электричество у ресурсоснабжающих организаций. Без посредников.

Однако для прямого способа оплаты надо было выбрать вариант управления домом, который носил юридическую приставку «Непосредственно собственниками».

При способах управления «Управляющая компания» и «ТСЖ» прямые договоры были невозможны.

КАК СЕЙЧАС?

{} Другой закон ограничил возможность прямых договоров, рассказывает Дмитрий Гордеев.

«В том документе было заявлено: способ «непосредственного управления [собственниками]» можно реализовать только в домах, где не больше 30 квартир», — поясняет Гордеев.

Получается, что сегодня заключить прямой договор между собственниками многоквартирного дома и ресурсоснабжающей организацией можно только в домах, где выбран способ управления «непосредственно собственниками» и где не больше 30 квартир.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ?

{} Законопроект разрешил (при действующем способе управления «Управляющая компания» или ТСЖ) — собственникам помещений выбирать одну из двух схем оплаты.

Старая схема: когда управляющая компания и ТСЖ являются посредниками между абонентами и поставщиками ресурсов. Новая схема — это прямые договоры между абонентами и ресурсопоставляющими организациями.

«Каждый будет выбирать сам, по какой схеме ему платить, — говорит эксперт. — Схему оплаты можно будет выбрать на собрании [собственников жилья]».

ЧТО ПЛОХО?

{} По словам эксперта, в законопроекте у ресурсоснабжающих организаций есть право проигнорировать решения собственников жилья. То есть они могут фактически принудить платить за свет, газ и воду не управляющей компании, а — себе.

«Представьте, что вы живете в Москве , где за холодную воду отвечает управляющая организация, — поясняет Гордеев. — Где у собственников нет прямого договора с Мосводоканалом . И вдруг Мосводоканал расторгает договор с вашей управляющей компанией. Несмотря на то, что вы сами этого не хотите. И [Мосводоканал] говорит: все, теперь в вашем доме будут прямые договоры».

ЧТО ХОРОШО?

{} Раньше обязанность снимать показания счетчиков была закреплена за управляющей организацией. Далее коммунальщики передавали эти показатели поставщикам ресурсов, говорит Дмитрий Гордеев.

При новой схеме платежей показания счетчиков (по любому виду ресурсов) проверять показания будут «ресурсники».

По словам Дмитрия Гордеева, пострадать от новых схем могут недобросовестные управляющие компании, которые собирали плату за газ и воду, но не отдавали эти деньги поставщикам ресурсов, планируя какие-то свои внутренние махинации. Недобросовестных УК, по словам эксперта, в России «не много» — около 15-20%.

ВОЗМОЖЕН ЛИ РОСТ ЦЕН?

{}«Я думаю, что у каких-то поставщиков ресурсов возникнет необходимость увеличения штата, — полагает Дмитрий Гордеев. — Поскольку [при переходе на прямые договоры] у них увеличится количество абонентов. То есть, когда продавали ресурсы УК, у ресурсопоставляющих компаний было, допустим, пять абонентов. А при прямой схеме у них может стать 20 тысяч абонентов. Разумеется, возникнет необходимость увеличения штата. Из-за которого возможен некоторый рост тарифов. Но так как у нас существуют предельные индексы роста цен на коммунальные ресурсы, то рост платы будет в пределах этих индексов. Никакого запланированного, ожидаемого роста цен на воду, газ и электричество не будет».

Для каждого субъекта федерации установлен свой предельный индекс роста тарифов ЖКХ. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте Правительства. Допустим, если раньше вы платили за газ 100 рублей, а индекс установлен на уровне 4%, то платить больше 104 рублей вам не придется.

Для вступления в силу законопроект о прямых платежах должен быть утвержден президентом РФ.

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