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Главгосстройнадзор провел проверку строительства трех жилых домов в Егорьевске
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Главгосстройнадзор провел проверку строительства трех жилых домов в Егорьевске 

РИАМО 20 минут назад
Фото: РИАМО
Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области провел плановую проверку строительства трех жилых домов, расположенных в деревне Холмы в подмосковном Егорьевске, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В ходе проверки инспекторским составом указано на замечания обязательных требований строительства. Все недочеты были исправлены до завершения надзорных мероприятий», — говорится в сообщении.
Корпус 1-1, площадью 4331 квадратных метров, рассчитан 56 квартир. Жилая площадь — 2364 кв. метра. Корпуса 2-4 и 2-5 рассчитаны на 49 квартир каждый. Площадь каждого корпуса — 3619 квадратных метров, жилая площадь — 2284 кв. метра. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Холмы».
«В настоящее время на доме 1-1 ведется устройство свайного поля, монтаж ростверков, на доме 2-4 — работы по бетонированию ростверков, на доме 2-5 — ведется внутренняя отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных сетей. Работы в графике, — сообщил глава ведомства Руслан Тагиев.
Плановое завершение строительства — третий квартал 2019 года.
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