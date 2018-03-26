Главгосстройнадзор провел проверку строительства трех жилых домов в Егорьевске

Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области провел плановую проверку строительства трех жилых домов, расположенных в деревне Холмы в подмосковном Егорьевске , говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В ходе проверки инспекторским составом указано на замечания обязательных требований строительства. Все недочеты были исправлены до завершения надзорных мероприятий», — говорится в сообщении.

Корпус 1-1, площадью 4331 квадратных метров, рассчитан 56 квартир. Жилая площадь — 2364 кв. метра. Корпуса 2-4 и 2-5 рассчитаны на 49 квартир каждый. Площадь каждого корпуса — 3619 квадратных метров, жилая площадь — 2284 кв. метра. Строительство осуществляется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Холмы».

«В настоящее время на доме 1-1 ведется устройство свайного поля, монтаж ростверков, на доме 2-4 — работы по бетонированию ростверков, на доме 2-5 — ведется внутренняя отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных сетей. Работы в графике, — сообщил глава ведомства Руслан Тагиев

Плановое завершение строительства — третий квартал 2019 года.