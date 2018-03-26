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Названы города с лучшими темпами ввода новостроек
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В Грозном горит многоэтажный дом
В Грозном горит многоэтажный дом

Названы города с лучшими темпами ввода новостроек 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Названы российские города с самым большим объемом жилья на одного человека. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦИАН.
Как оказалось, меньше всего жилья строят в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Челябинске. «Столица остается одним из аутсайдеров по душевому вводу жилья», — говорится в материалах аналитиков.
В списке лидеров по строительству жилья числятся
Ростов-на-Дону, Воронеж и Новосибирск. Минстрой ожидает, что в этом году будет зафиксирован рост жилищного строительства, что во многом продиктовано повышением доступности ипотеки.
В настоящее время из 48 крупнейших городов России лишь в 18 показатель ввода жилья превышает целевое значение из президентского послания. 1 марта Владимир Путин, зачитывая ежегодное послание Федеральному собранию, заявил, что в России необходимо увеличить объемы строительства жилья с 80 миллионов квадратных метров в год до 120.
Ранее «360» разбирался, где лучше всего купить заветные квадратные метры в Московской области. Критериями отбора стали комфортные условия проживания.
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