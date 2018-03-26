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В Израиле число новых жилищных проектов уменьшилось на 14% за год
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В Израиле число новых жилищных проектов уменьшилось на 14% за год 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Цифры также отражают уменьшение объема активного строительства в стране, а также в области доработок на квартальном уровне. Данные свидетельствуют о том, что продолжающееся снижение продаж жилья в 2017 году заставляет застройщиков задуматься над тем, что они делают, а потому к новому строительству они приступают не так охотно, сообщает Globes.
Количество начатых в четвертом квартале прошлого года объектов составило 10 190. Это — самый низкий показатель после 8 719 в третьем квартале 2012 года; на 6,8% меньше, чем 10 939 проектов, начатых в третьем квартале 2017 года, и на 26,3% меньше, чем 13 829 строящихся объектов в четвертом квартале 2016 года.
Если анализировать цифры за последние годы, то тенденция, скорее, положительная: около 40 000 новых проектов в 2010 году, 47 700 в 2013 и 54 000 в 2016 году. Однако установленный правительством годовой целевой показатель в 60 000 кажется все менее возможным.
Спад проявился, прежде всего, в Иерусалиме, где число начатых в 2017 году зданий на 24% меньше, чем в 2016 году. Снижение составило 18,4% в северном округе, 13,8% в области Хайфы, 13,5% в Центральном районе, 10,9% — в Южном округе и 47,1% в Иудее и Самарии.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже жилья в Израиле.
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