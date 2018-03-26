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26 домов построили в Псковской области для переселения из аварийного жилья
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26 домов построили в Псковской области для переселения из аварийного жилья 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Все мероприятия адресной программы Псковской области по расселению граждан из аварийного и ветхого жилого фонда этапов 2015–2016 и 2016–2017 годов выполнены в полном объеме. Такое заключение дало правление государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ по итогам рассмотрения отчетности региона за 2017 год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Кроме того, согласно заключению правления, регион полностью достиг значения целевых показателей за 2014–2017 годы по общей расселяемой площади и численности переселяемых граждан.
В отчетах, представленных регионом, содержится информация о ходе реализации мероприятий региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–2017 годы, а также о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и о расходовании средств Фонда и бюджетов всех уровней на реализацию программы.
Напомним, в Псковской области участниками адресной программы расселения граждан из аварийного и ветхого жилья за пять лет стали 12 муниципальных образований, почти 4 тыс. человек, проживавших на аварийной площади более 57 тыс. квадратных метров. За это время в регионе было построено 46 многоквартирных домов, только в прошлом году введено в эксплуатацию 13 МКД. Всего с начала действия программы на ее реализацию в Псковской области было направлено порядка 2 млрд рублей.
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