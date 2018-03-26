Ещё
Утвержден проект строительства почти 400 тыс. кв. м жилья на территории промзоны «Медведково»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утвержден проект строительства почти 400 тыс. кв. м жилья на территории промзоны «Медведково» 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
На месте промзоны «Медведково», расположенной на северо-востоке столицы, построят почти 400 тыс. кв. м жилья и одну из самых больших школ в Москве, а также обустроят сквер. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.
«Утвержден проект планировки на часть территории промзоны №51-II «Медведково». Здесь будет построено почти 400 тыс. кв. м жилья, два детских сада и одна из самых больших школ в городе, а также появится сквер для жителей ближайших кварталов», — пояснил С. Левкин.
В пресс-службе отметили, что проектными решениями предусматривается комплексная реорганизация территории с размещением жилой застройки с объектами социального и бытового обслуживания, транспортным и инженерным обеспечением. Участок под реорганизацию площадью 39,31 га расположен в границах района Южное Медведково Северо-Восточного административного округа Москвы.
«Снос существующих производственных зданий ОАО «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций» и ряда других построек позволит построить многоэтажные жилые дома суммарной поэтажной площадью 378,5 тыс. кв. м со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первых этажах и подземной автостоянкой, школы на 1,1 тыс. мест площадью 21,29 тыс. кв м, детских дошкольных учреждений на 300 мест и на 220 мест площадью 6,28 тыс. кв. м и 4,43 тыс. кв. м соответственно, двух многоуровневых паркингов на 300 машиномест и специализированного объекта здравоохранения, — заключили в пресс-службе, отметив, что в рамках проекта планировки территории будет разбит сквер на ул. Чермянская.
Агентство «Москва»: последние новости
Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства торгово-развлекательного центра в Пушкино ГЗК приняла решение о легализации мансард в ЖК «Марьино Град» Законопроект о внедрении аудита обоснования инвестпроектов с госучастием одобрен комиссией правительства
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов647
В МИД РФ отреагировали на решение Запада166
У Украины заканчивается газ51
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно253
Мировые державы объявили доллару бойкот14
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение