Утвержден проект строительства почти 400 тыс. кв. м жилья на территории промзоны «Медведково»

На месте промзоны «Медведково», расположенной на северо-востоке столицы, построят почти 400 тыс. кв. м жилья и одну из самых больших школ в Москве , а также обустроят сквер. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его руководителя Сергея Левкина.

«Утвержден проект планировки на часть территории промзоны №51-II «Медведково». Здесь будет построено почти 400 тыс. кв. м жилья, два детских сада и одна из самых больших школ в городе, а также появится сквер для жителей ближайших кварталов», — пояснил С. Левкин.

В пресс-службе отметили, что проектными решениями предусматривается комплексная реорганизация территории с размещением жилой застройки с объектами социального и бытового обслуживания, транспортным и инженерным обеспечением. Участок под реорганизацию площадью 39,31 га расположен в границах района Южное Медведково Северо-Восточного административного округа Москвы.

«Снос существующих производственных зданий ОАО «Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций» и ряда других построек позволит построить многоэтажные жилые дома суммарной поэтажной площадью 378,5 тыс. кв. м со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на первых этажах и подземной автостоянкой, школы на 1,1 тыс. мест площадью 21,29 тыс. кв м, детских дошкольных учреждений на 300 мест и на 220 мест площадью 6,28 тыс. кв. м и 4,43 тыс. кв. м соответственно, двух многоуровневых паркингов на 300 машиномест и специализированного объекта здравоохранения, — заключили в пресс-службе, отметив, что в рамках проекта планировки территории будет разбит сквер на ул. Чермянская.