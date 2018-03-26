Ростов-на-Дону возглавил список городов с самыми высокими показателями ввода жилья в России

Ростов-на-Дону возглавил список российских городов с населением более миллиона жителей, где самые высокие показатели ввода жилья, сообщает kp.ru . В Ростове-на-Дону ежегодно вводят в эксплуатацию 1,42 кв. м недвижимости на одного человека.

По итогам 2016-го жилой фонд города пополнился на 1,6 млн кв. м, а за последние семь лет данный показатель вырос на 12%. Около трети этого объёма составляют индивидуальные дома.

Второе место занимает Воронеж (1,18 кв. м), третье — Новосибирск (1,04 кв. м). Показатель за семь лет увеличился на 44% и 49% соответственно.