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Ростов-на-Дону возглавил список городов с самыми высокими показателями ввода жилья в России
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Ростов-на-Дону возглавил список городов с самыми высокими показателями ввода жилья в России 

RT на русском 27 минут назад
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Ростов-на-Дону возглавил список российских городов с населением более миллиона жителей, где самые высокие показатели ввода жилья, сообщает kp.ru. В Ростове-на-Дону ежегодно вводят в эксплуатацию 1,42 кв. м недвижимости на одного человека.
По итогам 2016-го жилой фонд города пополнился на 1,6 млн кв. м, а за последние семь лет данный показатель вырос на 12%. Около трети этого объёма составляют индивидуальные дома.
Второе место занимает Воронеж (1,18 кв. м), третье — Новосибирск (1,04 кв. м). Показатель за семь лет увеличился на 44% и 49% соответственно.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Санкт-Петербург побил рекорд по количеству жилплощади, сданной в эксплуатацию за 2017 год.
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