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В Петербурге вспыхнул пожар в одном из старейших универмагов
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В Петербурге вспыхнул пожар в одном из старейших универмагов 

РИА Новости 2 часа назад
РИА Новости. Порядка 60 человек эвакуировали из одного из старейших универмагов Петербурга из-за пожара — оперативный штаб
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