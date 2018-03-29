В Петербурге вспыхнул пожар в одном из старейших универмагов

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Госдума освободила семей с инвалидами от взносов за капремонт

Прокуратура не нашла нарушений в оценке горевших домов в Ростове-на-Дону

Закон о страховании жилья от ЧС и пожаров могут принять в апреле