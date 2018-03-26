В Алексеевском районе продолжается капремонт домов

В общей сложности, за три года реализации программы в районе проведен капитальный ремонт шести домов общей площадью около 3,3 тысячи квадратных метров. Финансирование составило 15,7 млн рублей.

Проектно-сметная документация будет согласована со старшими по домам, которые проверят, внесены ли проектировщиками все данные и устраивает ли жителей предлагаемая стоимость работ. На этом этапе жители района смогут внести изменения.

За качеством работ обеспечат строгий контроль, как со стороны админситрации района, так и со стороны общественников.

Фото: orenburg-gov.ru