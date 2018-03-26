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В Алексеевском районе продолжается капремонт домов
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В Алексеевском районе продолжается капремонт домов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В общей сложности, за три года реализации программы в районе проведен капитальный ремонт шести домов общей площадью около 3,3 тысячи квадратных метров. Финансирование составило 15,7 млн рублей.
Проектно-сметная документация будет согласована со старшими по домам, которые проверят, внесены ли проектировщиками все данные и устраивает ли жителей предлагаемая стоимость работ. На этом этапе жители района смогут внести изменения.
За качеством работ обеспечат строгий контроль, как со стороны админситрации района, так и со стороны общественников.
Фото: orenburg-gov.ru
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