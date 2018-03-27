Семьи с инвалидами могут освободить от платы за капремонт

Госдума РФ может освободить семьи с инвалидами от взносов за капремонт

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит законопроект, который предусматривает частичное или полное освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт субъектами РФ не только неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, но и семьи, где проживают неработающие граждане пенсионного возраста, а также неработающие инвалиды I и II группы.

Авторами инициативы являются ряд депутатов Госдумы, представляющих все фракции, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий , а также законодательное собрание Ростовской области . На прошлой неделе комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ на своем заседании рекомендовал нижней палате парламента принять данный законопроект в первом чтении.

Авторы поясняют необходимость принятия подобного закона тем, что часто встречаются ситуации, когда неработающие собственники жилых помещений, достигшие установленного возраста в 70 лет, проживают совместно с инвалидами I и (или) II группы, и предусмотренная компенсация расходов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме данным лицам не предоставляется.

Предлагается дополнить часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ положениями, в соответствии с которыми регионы будут вправе распространять компенсацию расходов, в том числе и на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и/или неработающих инвалидов I и II группы. Льгота будет предоставляться в размере 50%, 80 лет — в 100%.

Депутаты подчеркивают, что пенсионное обеспечение обеих групп граждан является практически идентичным. По официальным данным Росстата , средний размер пенсий для инвалидов I группы составляет 15 315 рублей, для инвалидов II группы — 12 479 рублей, а средний размер выплат пенсионерам по старости равен 12 830 рублям, напоминают парламентарии.

По информации, полученной от 55 субъектов РФ, реализация законопроекта потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета, в размере до 300 миллионов рублей ежегодно, отмечают авторы законопроекта.