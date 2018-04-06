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Пьяный уфимец угнал автомобиль и попал на нём в ДТП
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Пьяный уфимец угнал автомобиль и попал на нём в ДТП 

АиФ-Уфа 6 апреля 2018
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе росгвардейцы задержали мужчину, устроившего ДТП на угнанном автомобиле.
Накануне ночью сотрудники Росгвардии обратили внимание на разбитую «Нексию», стоящую на улице Гвардейской возле грузовика. В салоне был пьяный мужчина.
Водитель сказал, что помощь ему не нужна, и он уже вызвал сотрудников ГИБДД. Однако росгвардейцы решили дождаться полицейских. Мужчина понял, что стражи порядка не оставят его в покое и попытался сбежать. Далеко уйти не получилось — злоумышленника задержали. На место вызвали следователей с наряд ГИБДД.
Выяснилось, что автомобиль не принадлежит мужчине. Пьяный хулиган его угнал и не справившись с управлением врезался в фуру.
Ранее неоднократно судимого 33-летнего уфимца передали полиции.
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