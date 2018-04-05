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Нашел по звуку: в Самарской области сотрудник Росгвардии вынес соседа из пожара
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Нашел по звуку: в Самарской области сотрудник Росгвардии вынес соседа из пожара 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В региональном управлении Росгвардии рассматривают вопрос о поощрении сотрудника, который справился с пожаром до приезда сотрудников МЧС. Огонь возник в одной из квартир в селе Богатое.
— Старший полицейский взвода полиции вневедомственной охраны Олег Абрамов отдыхал у себя дома на улице Чапаева. Он почувствовал запах дыма. Оказалось, что горит соседняя квартира, — рассказали в управлении Росгвардии. — Страж порядка вызвал пожарных и попытался справиться с огнем самостоятельно.
Дверь в квартиру никто не открывал, но из-за двери правоохранитель услышал слабые стоны. Олег Абрамов выбил входную дверь и увидел на полу своего 30-летнего соседа. Мужчина потерял сознание.
Сотрудник вневедомственной охраны вынес пострадавшего из квартиры. Позже он вернулся в помещение. На кухне уже горела мебель. Страж порядка выключил газ и потушил огонь самостоятельно до приезда пожарных.
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 Ещё 36 источников 
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