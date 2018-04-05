Нашел по звуку: в Самарской области сотрудник Росгвардии вынес соседа из пожара

В региональном управлении Росгвардии рассматривают вопрос о поощрении сотрудника, который справился с пожаром до приезда сотрудников МЧС . Огонь возник в одной из квартир в селе Богатое.

— Старший полицейский взвода полиции вневедомственной охраны Олег Абрамов отдыхал у себя дома на улице Чапаева. Он почувствовал запах дыма. Оказалось, что горит соседняя квартира, — рассказали в управлении Росгвардии. — Страж порядка вызвал пожарных и попытался справиться с огнем самостоятельно.

Дверь в квартиру никто не открывал, но из-за двери правоохранитель услышал слабые стоны. Олег Абрамов выбил входную дверь и увидел на полу своего 30-летнего соседа. Мужчина потерял сознание.

Сотрудник вневедомственной охраны вынес пострадавшего из квартиры. Позже он вернулся в помещение. На кухне уже горела мебель. Страж порядка выключил газ и потушил огонь самостоятельно до приезда пожарных.