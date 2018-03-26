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Алексей Семин пытается продать землю под ТЦ «Адмирал»
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Алексей Семин пытается продать землю под ТЦ «Адмирал» 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Группа ASG Алексея Семина пытается продать участок земли площадью 4,61 га в Кировском районе Казани на улице Клары Цеткин, 8/27. По указанному адресу располагался торговый центр «Адмирал», сгоревший 11 марта 2015 года. Информация о продаже участка есть в свободном доступе. Стартовая стоимость — 790 миллионов рублей. «Участок входит в зону Д2, подходит для строительства объектов обслуживания населения», — говорится в объявлении. Кроме того, продать ASG пытается торговый центр «Грани». Цена — 589 миллионов рублей.
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