Комитет Госдумы поддержал проект, запрещающий продажу микродолей в жилых помещениях

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ поддержал в среду на заседании законопроект, которым предлагается запретить оформление и продажу микродолей в жилых помещениях.

Как отмечают разработчики, законопроект направлен на предотвращение злоупотреблений собственниками жилых помещений своими правами путем совершения сделок, в результате которых возникает общая долевая собственность на жилое помещение, но размер долей в праве собственности является незначительным. По их мнению, подобная ситуация «не позволяет использовать жилое помещение в соответствии с его назначением — для проживания».

"Законопроектом предлагается установить общее правило о том, что доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована при условии, что размер доли каждого из собственников обеспечит ему возможность вселения в жилое помещение при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения", — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, «это правило не будет распространяться на случаи, когда доля в праве собственности на жилое помещение возникает в результате приватизации или при наследовании жилья, а также на случаи, когда право общей долевой собственности возникает в силу закона».

Кроме того, парламентарии предлагают установить лимиты на регистрацию проживающих в квартирах, если на каждого проживающего в них будет приходиться менее учетной нормы площади жилого помещения.