Нижегородские гостиницы снова оштрафованы за космические цены

Причиной стали завышенные цены на услуги, общая сумма штрафа — 420 тысяч рублей (20 дел). Также среди нарушений — незаконное использование чужого товарного знака, оказание услуг без свидетельства о соответствующей категории, непредоставление информации потребителям.

Ранее «ФедералПресс» уже сообщал о том, что в Нижнем Новгороде управление Роспотребнадзора оштрафовало гостиницы за завышенные цены на номера в преддверии ЧМ-2018. Общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей. Нарушителями признаны гостиничный корпус «Ока», Rocco Hotel, отель Shato, Nice hostel и другие.

Кроме того, одна гостиница предоставляла услуги без свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации.

Фото: pixabay.com