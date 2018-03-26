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Нижегородские гостиницы снова оштрафованы за космические цены
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Нижегородские гостиницы снова оштрафованы за космические цены 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Причиной стали завышенные цены на услуги, общая сумма штрафа — 420 тысяч рублей (20 дел). Также среди нарушений — незаконное использование чужого товарного знака, оказание услуг без свидетельства о соответствующей категории, непредоставление информации потребителям.
Ранее «ФедералПресс» уже сообщал о том, что в Нижнем Новгороде управление Роспотребнадзора оштрафовало гостиницы за завышенные цены на номера в преддверии ЧМ-2018. Общая сумма штрафов составила 250 тысяч рублей. Нарушителями признаны гостиничный корпус «Ока», Rocco Hotel, отель Shato, Nice hostel и другие.
Кроме того, одна гостиница предоставляла услуги без свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации.
Фото: pixabay.com
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