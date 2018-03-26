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ФЦСР обещает достроить ЖК «Триумфальный» до конца года
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ФЦСР обещает достроить ЖК «Триумфальный» до конца года 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. Строительство жилого комплекса «Триумфальный» на западе Москвы будет завершено до конца 2018 года, рассказал РИА Недвижимость гендиректор УК «Управление», управляющей компании девелопера проекта «ФЦСР», Максим Кретов.
Ранее в Мосгосстройнадзоре сообщили, что строительство ЖК «Триумфальный» (ранее — «Кутузовская миля») отстает от графика на 4,5 месяца.
"Строительство идет в соответствии с графиком. В рамках договора долевого участия строительная готовность будет в конце 2018 года", — сказал Кретов.
По его словам, в доме уже полностью завершены монолитные работы, ведется закрытие контура, внутренняя и наружная кладка, а также работы по подземному паркингу.
Ранее власти Москвы инициировали разрыв инвестконтракта с ФЦСР о реконструкции двух кварталов вблизи Кутузовского проспекта, в границах которых строится ЖК «Триумфальный». При этом, несмотря на расторжение договора, ФЦСР обязана выполнить обязательства перед дольщиками, отмечали в Москомстройинвесте. Компания пыталась оспорить разрыв контракта, но проиграла арбитражный и апелляционный суды.
По словам заммэра Москвы по строительству, на участке, вплотную прилегающем к «Триумфальному», планируется построить квартал для переселенцев по программе реновации.
Как рассказал Кретов, компания не согласна с расторжением инвестконтракта, считает его действующим и готова выполнить взятые на себя обязательства. Он пояснил, что компания может обратиться в 9-й Апелляционный суд за обжалованием решений предыдущих инстанций. «Также возможен вариант урегулирования вопроса во вне судебном порядке», — добавил он.
ФЦСР самостоятельно ведет достройку ЖК «Триумфальный» на Кременчугской улице с 2011 года, после отстранения от проекта выступавшей соинвестором компании «Аванта», подконтрольной Сергею Полонскому. У ФЦСР имеется действующее до конца 2018 года разрешение на строительство. Обязательства по передаче квартир дольщикам застройщик должен выполнить до марта 2019 года.
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