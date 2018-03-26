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В России могут разрешить продажу земли регионам за 30% от кадастровой стоимости
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В России могут разрешить продажу земли регионам за 30% от кадастровой стоимости 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Государственную Думу планируется внести законопроект, согласно которому частные собственники смогут продавать субъектам РФ земельные участки за 30% от их кадастровой стоимости, сообщил журналистам в понедельник первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников.
«Если кадастровая стоимость (земли — ред.) оспаривается собственником, то он может продать эту собственность за 30% от установленной ему кадастровой стоимости, с которой он платит налоги», — сказал Калашников.
Он добавил, что зачастую кадастровая стоимость земли оказывается выше рыночной практически в три раза.
«Чтобы это не было формой заклада земли, быстрой реализации, предполагается, что сумма выплачивается только через два года», — отметил Калашников.
По его словам, законопроект направлен на установление субъектами РФ кадастровой стоимости, которая будет близка к рыночным значениям. При этом инициатива касается исключительно частных землевладельцев.
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