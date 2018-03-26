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Впервые за 10 лет в Москве в I квартале не ввели ни одного бизнес-центра
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Впервые за 10 лет в Москве в I квартале не ввели ни одного бизнес-центра 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. В первом квартале 2018 года в Москве не ввели ни одного качественного бизнес-центра, что является исключительным случаем за последние 10 лет, говорится в пресс-релизе компании S. A. Ricci.
Таким образом, общий объем офисных помещений на рынке остается на прежнем уровне — 15,7 миллиона квадратных метров. В первом квартале 2017 года в эксплуатацию был введен один бизнес-центр класса B+ на 50 тысяч квадратных метров, напоминается в сообщении.
"По заявлениям девелоперов, до конца 2018 года к вводу планируется 191 тысяча квадратных метров новых офисных площадей, что почти на 50% меньше по сравнению с показателем 2017 года", — приводятся в материалах слова гендиректора S. A. Ricci Александра Морозова.
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