Пожар площадью 800 кв. м произошел в ангаре на юго-востоке Москвы

В столичном районе Рязанский произошел пожар площадью 800 кв. м в ангаре. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по городу.

«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-й Вязовский проезд, д. 10. Приступили к тушению пожара в ангаре на площади 800 кв. м», — сказал собеседник агентства.