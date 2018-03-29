Пожар площадью 800 кв. м произошел в ангаре на юго-востоке Москвы 

В столичном районе Рязанский произошел пожар площадью 800 кв. м в ангаре. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС РФ по городу.
«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: 2-й Вязовский проезд, д. 10. Приступили к тушению пожара в ангаре на площади 800 кв. м», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, источник Агентства «Москва» в экстренных службах города сообщил, что существует угроза обрушения ангара. «На месте пожара могут находиться газовые баллоны», — добавил собеседник агентства.