Бизнес-центр загорелся в Москве

С помощью автоматической системы пожаротушения в среду было ликвидировано небольшое возгорание в бизнес-центре на севере Москвы , сообщили в столичном главке МЧС.

Отмечается, что в торгово-офисном комплексе на улице Снежной в районе Свиблово загорелся вентилятор, передает ТАСС

Площадь возгорания составила 0,5 кв. метра. Очаг был ликвидирован автоматической системой пожаротушения.

В бизнес-центре сработала система оповещения, после чего из здания эвакуировали около 270 человек.