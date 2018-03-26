Купить квартиру и оказаться на улице: суд признал, что продавец был пьян

Многодетная семья заплатила пять миллионов за жилье в Черемушках , а спустя несколько лет прежние владельцы подали на них в суд. На заседание принесли результаты странной экспертизы: якобы во время сделки продавец был пьян и не понимал, что делал. В итоге семья осталась и без денег, и без жилья.

Четыре года назад многодетная семья из Киргизии переехала в Москву . Родители — по профессии переводчики — рассчитывали на качественное образование для своих четверых детей.

"Мы продали свою квартиру в Бишкеке — в хорошем доме, в центре города", — рассказывает Бекир Сыров.

На просторную квартиру не хватило — радовались и этой «двушке» за пять миллионов.

"И цена вроде хорошая была, и район хороший", — говорит глава семьи.

Спустя месяц после переезда в гости без приглашения стала приходить незнакомка.

"Она сильно стучала, начала кричать, что мы здесь незаконно живем", — вспоминает Диана Сырова.

Устными предупреждениями женщина не ограничилась — писала письма с угрозами и отправляла смски.

"Квартира не «чистая», продана с участием мошенников, идет расследование, хозяин болен, обманут после смерти матери", — читает записку Хиджера Сырова.

Бывший хозяин квартиры Андрей Абрамов после смерти матери приватизировал и продал эту квартиру еще в 2013 году, а женщина, что угрожала семье — его тетя.

— За эту квартиру мой брат — участник войны — отработал четыре с половиной года на стройке. Он получил эту квартиру! Мне очень обидно, что так получилось, я очень люблю племенника!

Племянника обманули, плачет бабушка в трубку — напоили и выбросили на улицу. После продажи квартиры он без денег очнулся в обнимку с ящиком пива в Липецкой области . Пенсионерка пошла в суд оспаривать сделку.

— Сейчас этим делом занимается его двоюродная сестра по линии матери. Ее зовут Смирнова Ольга Михайловна

Смирнова передоверила свое участие в суде пятерым неизвестным. При этом ни Абрамова, ни ее саму в суде никто никогда не видел. С помощью экспертизы — в которой, кстати, одни опечатки — им удалось доказать: продавец жилья пил.

"То есть, у нас Абрамов Андрей Александрович являлся истцом по данному гражданскому делу, а исследование было выполнено в отношении Абрамова Сергея Александровича ", — говорит юрист Ольга Горбачева.

Результаты этой экспертизы и оспаривали на последнем заседании представители Сыровых, которых уже попросили покинуть помещение. Они предоставили другую экспертизу — почерковедческую, которая говорит о вменяемости продавца. Абрамов ставил подписи, присутствовал в банке, лично оформлял все сделки, получал деньги.

"Абсолютно адекватный, он приходил в белых брюках, в белой рубашечке, чистенький, аккуратненький. Документы Абрамов принес сам, все документы были чистые", — говорит риелтор Ирина Кулькова.

"Представьте себе: вы покупаете квартиру, есть справки о том, что продавец не состоит на учете — психиатрическом, наркологическом. Однако через два-три года ваш продавец одумался, и он идет в суд и говорит: вы знаете, я в тот момент находится не в адекватном состоянии, вообще я алкоголик!" — говорит Ольга Горбачева.

Черемушкинский суд спустя годы признает, что Абрамов в момент заключения сделки был в состоянии алкогольного опьянения, и выносит решение в пользу представителей его двоюродной сестры. И двухкомнатная квартира в Москве достается неизвестным.

"У Абрамова остаются деньги по этой сделке, и сама квартира возвращается ему же", — недоумевает Ольга Горбачева.

И ставки крупнее, чем просто «двушка» в хрущевке: дом подпадает под реновацию. Неизвестный владелец — ведь Абрамов так и не объявился — получит новое жилье. А семье с четырьмя детьми, которая законно купила эту квартиру, съезжать некуда.

"Некуда! Все, что было, мы продали, чтобы приобрести вот эту квартиру!" — говорит Хиджера Сырова.

Сыровы попросили суд приостановить выселение — ведь о том, что идет процесс, они не знали. Повестки приходили по какому-то другому адресу — как будто совершенно случайно его кто-то перепутал.