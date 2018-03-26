Ещё
Названы районы Москвы с реактивно дорожающим жильем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы районы Москвы с реактивно дорожающим жильем 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Средние цены квадратного метра в московских новостройках за последние 12 месяцев снизились на 1,7 процента, а средняя стоимость квартиры увеличилась на 0,5 процента. Значительнее всего выросли цены на новостройки в районах Лефортово, Свиблово, Пресненский, Щукино, Хорошево-Мневники. Об этом сообщается в пресс-релизе портала «Мир Квартир», поступившем в редакцию «Дома» 26 марта.
Как отмечается в исследовании, цены на новостройки в районе Лефортово выросли за год на 15,1 процента, в Свиблово — на 14,8 процента, в Пресненском районе — на 14,8 процента, в Щукино — на 13,3 процента, в Хорошево-Мневниках — на 12,7 процента. В число районов с растущей в цене первичной недвижимостью вошли также районы Даниловский и Рязанский (рост составил 11,9 и 10,6 процента соответственно). В Бутырском районе новостройки подорожали на 9,5 процента, в Кунцево — на 7,6 процента, в Дмитровском районе — на 6,1 процента,
«Цены выросли в тех районах, где новостройки находились в активной стадии строительства или были сданы в эксплуатацию. Так, в Лефортово строились ЖК "Лефортово парк", ЖК "Символ", ЖК "Геометрия". В Свиблово строится ЖК Silver и сдаются в эксплуатацию корпуса ЖК "LIFE–Ботанический сад", — прокомментировал Павел Луценко, генеральный директор "Мир Квартир". — В Щукино сдавались корпуса ЖК "Родной город Октябрьское поле".
В Хорошево-Мневниках наблюдалось активное возведение целых шести жилых комплексов бизнес-класса. Идут работы в ЖК в Дмитровском районе и Кунцево. В Пресненском, Рязанском и Бутырском районах также были сданы новостройки, что подстегнуло цены».
Снижение цен на новостройки отмечалось в поселениях Новой Москвы Сосенское (на 14,5 процента), Московский (на 11,5 процента), Филимонковское (на 6 процентов), Воскресенское (на 5,4 процента), Марушкинское (на 5,2 процента), Краснопахорское (на 4,4 процента), а также в районах Академический (на 10,4 процента), Чертаново Южное (на 7,4 процента), Нагатинский Затон (на 4,6 процента) и Отрадное (на 4,4 процента).
Как отмечалось ранее, в 2018 году доступность жилья в Москве снизилась: москвичам со средним заработком понадобится девять лет и шесть месяцев, чтобы при минимально необходимых расходах накопить на обычную квартиру в новостройке. Год назад московская семья могла накопить деньги за девять лет и два месяца.
dom.lenta.ru: последние новости
В Москве нашли частный особняк за миллиард рублей Охота на «футбольные коттеджи» началась в Подмосковье Приморская болезнь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов347
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди84
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно50
Умер Сергей Мавроди243
Начало пожара в Кемерово попало на видео103
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение