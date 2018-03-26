Названы районы Москвы с реактивно дорожающим жильем

Средние цены квадратного метра в московских новостройках за последние 12 месяцев снизились на 1,7 процента, а средняя стоимость квартиры увеличилась на 0,5 процента. Значительнее всего выросли цены на новостройки в районах Лефортово, Свиблово, Пресненский, Щукино, Хорошево-Мневники. Об этом сообщается в пресс-релизе портала «Мир Квартир», поступившем в редакцию «Дома» 26 марта.

«Цены выросли в тех районах, где новостройки находились в активной стадии строительства или были сданы в эксплуатацию. Так, в Лефортово строились ЖК "Лефортово парк", ЖК "Символ", ЖК "Геометрия". В Свиблово строится ЖК Silver и сдаются в эксплуатацию корпуса ЖК "LIFE–Ботанический сад", — прокомментировал Павел Луценко, генеральный директор "Мир Квартир". — В Щукино сдавались корпуса ЖК "Родной город Октябрьское поле". Как отмечается в исследовании, цены на новостройки в районе Лефортово выросли за год на 15,1 процента, в Свиблово — на 14,8 процента, в Пресненском районе — на 14,8 процента, в Щукино — на 13,3 процента, в Хорошево-Мневниках — на 12,7 процента. В число районов с растущей в цене первичной недвижимостью вошли также районы Даниловский и Рязанский (рост составил 11,9 и 10,6 процента соответственно). В Бутырском районе новостройки подорожали на 9,5 процента, в Кунцево — на 7,6 процента, в Дмитровском районе — на 6,1 процента,

В Хорошево-Мневниках наблюдалось активное возведение целых шести жилых комплексов бизнес-класса. Идут работы в ЖК в Дмитровском районе и Кунцево. В Пресненском, Рязанском и Бутырском районах также были сданы новостройки, что подстегнуло цены».

Снижение цен на новостройки отмечалось в поселениях Новой Москвы Сосенское (на 14,5 процента), Московский (на 11,5 процента), Филимонковское (на 6 процентов), Воскресенское (на 5,4 процента), Марушкинское (на 5,2 процента), Краснопахорское (на 4,4 процента), а также в районах Академический (на 10,4 процента), Чертаново Южное (на 7,4 процента), Нагатинский Затон (на 4,6 процента) и Отрадное (на 4,4 процента).

Как отмечалось ранее, в 2018 году доступность жилья в Москве снизилась: москвичам со средним заработком понадобится девять лет и шесть месяцев, чтобы при минимально необходимых расходах накопить на обычную квартиру в новостройке. Год назад московская семья могла накопить деньги за девять лет и два месяца.