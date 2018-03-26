Проект о праве продажи земли регионам за 30% от кадастровой стоимости могут внести в ГД в конце марта

Законопроект, позволяющий продавать собственникам земельные участки регионам за 30% от кадастровой стоимости, могут внести в Госдуму в конце марта. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников

«Наверное, на этой неделе мы его (законопроект — прим. Агентства «Москва» ) внесем. Смысл очень простой: законопроект только для земли, только для частников. Если кадастровая стоимость оспаривается собственником, то он может продать государству эту собственность за 30% от установленной ему назначенной стоимости, с которой он платит налоги», — объяснил сенатор.

Он также пояснил, почему законопроектом устанавливается именно такой процент.

«Почему взята цифра 30%? Потому что это полное несоответствие в три раза рыночной стоимости. Если человек может продать на рынке, то он продаст. Чтоб это не было формой заклада земли, быстрой реализацией, то предполагается, что эта сумма выплачивается ему только через два года, то есть это не сиюминутная продажа: сдал землю, подучил от государства деньги», — сказал сенатор.

По его словам, задача законопроекта — заставить регионы устанавливать адекватную кадастровую стоимость.

«Если пофантазируем и этот законопроект будет принят, то задача не в том, чтобы кто-то мог продать государству свою землю, которая ему не нужна, а в том, чтобы заставить субъекты устанавливать адекватную кадастровую стоимость, которая является хотя бы теоретически близкой к рыночной», — пояснил С. Калашников.