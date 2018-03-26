Законопроект о внедрении аудита обоснования инвестпроектов с госучастием одобрен комиссией правительства

Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ РФ.

Как пояснил замминистра, законопроектом вводится механизм оценки экономической эффективности проектов на более ранних стадиях, до разработки проектно-сметной документации.

«После появления планов по строительству того или иного объекта предполагается разрабатывать обоснование инвестиций, или так называемый предпроект, который будет включать в себя в том числе задание на архитектурно-строительное проектирование объекта и содержать краткое описание инвестпроекта», — приводятся в сообщении слова Х. Мавлиярова.

По данным министерства, требования к составу и содержанию обоснования инвестиций устанавливаются правительством РФ. В состав включаются сведения об основных архитектурных, технологических, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решениях, а также обоснование предполагаемой предельной стоимости строительства или реконструкции объекта. Также законопроектом уточняются требования к заданию на архитектурно-строительное проектирование.

«Все отраженные в обосновании инвестиций решения будут оцениваться на предмет их экономической эффективности и соответствия современному уровню развития техники и технологий. В заключении ТЦА должны содержаться экспертная оценка и выводы о возможности оптимизации выбранных решений, основного технологического оборудования, а также планируемых к применению строительных материалов, сокращения сроков и стоимости строительства в целом и отдельных его этапов. По результатам будет приниматься решение о целесообразности строительства объекта», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что материалы обоснования инвестиций и результаты его аудита будут размещены в единой базе, на основе которой создается электронный портал для общественного обсуждения указанных материалов. Обоснование инвестиций, задание на проектирование, результаты технологического и ценового аудита обоснования инвестиций объектов капстроительства являются обязательными документами при принятии решений о строительстве объекта.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят оптимизировать затраты на реализацию крупных инвестиционных проектов за бюджетные средства без снижения качества и при сохранении безопасности строительства», — заключил Х. Мавлияров.