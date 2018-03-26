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«Сбербанк» пытается обанкротить челябинского бизнесмена Владимира Спиридонова
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«Сбербанк» пытается обанкротить челябинского бизнесмена Владимира Спиридонова 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В суд поступили два заявления: о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом и об установлении размера требований кредиторов. «Сбербанк» просит взыскать с экс-депутата, бывшего заместителя председателя гордумы 155 миллионов рублей. Очевидно, речь может идти о непогашенной кредитной задолженности. Дата рассмотрения дела пока не назначена.
Еще в настоящее время тем же судом рассматривается иск Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска к предпринимателю Владимиру Спиридонову более чем на 11 миллионов рублей за аренду участка земли, при этом примерно две трети от этой суммы — пени за месяцы просрочки платежей. Судебное разбирательство на протяжении продолжительного времени откладывается. Отметим, речь идет о территории, на которой бизнесмен еще только планирует строительство коммерческого объекта.
Напомним, семья Спиридоновых имеет собственные торговые комплексы, Бизнес-дом Спиридонов, в котором сдаются в аренду офисы. Там же располагался одноименный ресторан-пивоварня, который был выставлен на продажу.
Фото Дениса Кочкина.
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