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Фонд ЖКХ сообщил о выполнении программы по расселению граждан из аварийного жилья на 98,2%
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Фонд ЖКХ сообщил о выполнении программы по расселению граждан из аварийного жилья на 98,2% 

ТАСС 2 часа назад
ЯКУТСК, 26 марта. /ТАСС /. Показатель выполнения программы переселения из аварийного жилья в России составил 98,2%, за годы ее действия новое жилье приобрели свыше 1 млн российских граждан. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, который прибыл в понедельник в Якутию с рабочим визитом.
"Те объемы, которые были с января 2012 года, практически все расселены. 1 млн 018 тыс. человек переехали в новые дома, 98,2% программы выполнено, за этот год будет все доработано. Финансирование полностью находится в регионах. Остается только строить и сдавать дома", — сказал Цицин, отметив, что программу не выполнили 12 регионов.
По его словам, наиболее сложная ситуация в Карелии, Тыве, Забайкальском крае, Кировской области. «До конца года они обязаны закончить программу», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что общий объем финансирования программы за эти годы составил порядка 500 млрд рублей, из них около 280 млрд рублей выделены Фондом ЖКХ.
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