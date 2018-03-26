Фонд ЖКХ сообщил о выполнении программы по расселению граждан из аварийного жилья на 98,2%

ЯКУТСК , 26 марта. / ТАСС /. Показатель выполнения программы переселения из аварийного жилья в России составил 98,2%, за годы ее действия новое жилье приобрели свыше 1 млн российских граждан. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин, который прибыл в понедельник в Якутию с рабочим визитом.

"Те объемы, которые были с января 2012 года, практически все расселены. 1 млн 018 тыс. человек переехали в новые дома, 98,2% программы выполнено, за этот год будет все доработано. Финансирование полностью находится в регионах. Остается только строить и сдавать дома", — сказал Цицин, отметив, что программу не выполнили 12 регионов.

Он отметил, что общий объем финансирования программы за эти годы составил порядка 500 млрд рублей, из них около 280 млрд рублей выделены Фондом ЖКХ.