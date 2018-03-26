Время ожидания социального жилья в Москве выросло до 30 лет 

Зампред Комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин заявил об ухудшении ситуации с социальным жильём в Москве. «Жильё, которое строилось как социальное, реализуется как коммерческое. До очередников доходят только остатки, поэтому мы и имеем ежегодно очень низкую долю тех, кто смог получить квартиры», — заявил Валерий Рашкин на «круглом столе» на тему «Подготовка и обсуждение законодательных инициатив по проблемам очередников на жильё». По словам Рашкина, очередники в Москве ждут свои квартиры до 27-30 лет, тогда как раньше время ожидания не превышало 20 лет. В некоторых регионах сроки ожидания доходят и до 40 лет, отметил он. «Люди ждут десятилетиями, надеясь, что когда-нибудь очередь дойдёт до них, и если не дети, то внуки смогут вселиться в нормальные условия», — цитирует депутата «Парламентская газета». По данным парламентария, в 2016 году всего лишь 1% россиян смог улучшить свои жилищные условия.