Ещё
Время ожидания социального жилья в Москве выросло до 30 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Время ожидания социального жилья в Москве выросло до 30 лет 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Зампред Комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин заявил об ухудшении ситуации с социальным жильём в Москве. «Жильё, которое строилось как социальное, реализуется как коммерческое. До очередников доходят только остатки, поэтому мы и имеем ежегодно очень низкую долю тех, кто смог получить квартиры», — заявил Валерий Рашкин на «круглом столе» на тему «Подготовка и обсуждение законодательных инициатив по проблемам очередников на жильё». По словам Рашкина, очередники в Москве ждут свои квартиры до 27-30 лет, тогда как раньше время ожидания не превышало 20 лет. В некоторых регионах сроки ожидания доходят и до 40 лет, отметил он. «Люди ждут десятилетиями, надеясь, что когда-нибудь очередь дойдёт до них, и если не дети, то внуки смогут вселиться в нормальные условия», — цитирует депутата «Парламентская газета». По данным парламентария, в 2016 году всего лишь 1% россиян смог улучшить свои жилищные условия.
ИД «Собеседник»: последние новости
Новости реновации: допметры по рыночным ценам Золотой стандарт. Какие квартиры придут на смену "эконом-классу" Кто не должен платить "налог на хозпостройки"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов351
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди87
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно53
Начало пожара в Кемерово попало на видео112
Умер Сергей Мавроди243
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение