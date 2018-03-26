В КПРФ предложили вернуть право учёта распределения жилья районным органам власти

Нужно вернуть полномочия учёта распределения жилья районным органам власти и дать муниципальным депутатам право контролировать этот процесс. Об этом заявил депутат Московской городской думы Николай Зубрилин ( КПРФ ).

«Нужно вернуть полномочия учёта распределения жилья районным органам власти и предоставить муниципальным депутатам полномочия по контролю над этим распределением. По итогам года глава администрации будет вести отчёт, в том числе за предоставление жилья всем нуждающимся. Совет депутатов, исполняющий контрольные функции, будет регулировать предоставление жилья», — сказал он.

По словам Зубрилина, необходимо также вернуть льготные очереди, «потому что права льготников нарушены».

«Государство от этого не пострадает, но мы будет знать, куда направляются денежные средства и используются ли они эффективно. Система же будет работать более прозрачно», — сказал депутат.