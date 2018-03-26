В Москве удвоились продажи апартаментов

"В настоящее время доля апартаментов в общей структуре сделок составляет 10% (в квадратных метрах), за последние три года она существенно сократилась — в начале 2015 года на апартаменты приходилось 21% проданных площадей", — отмечается в материалах. Москве в январе-феврале 2018 года продано 38 тысяч квадратных метров апартаментов, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении риелторской компании Est-a-Tet.

По данным компании, сейчас в Москве представлено 110 проектов с апартаментами, год назад их было 106. В 2018 году в реализацию вышло еще четыре новых проекта и два корпуса в составе уже реализующихся проектов, говорится в сообщении.