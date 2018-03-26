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Опорные пункты охраны порядка в Преображенском провели более двухсот проверок с начала года
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Опорные пункты охраны порядка в Преображенском провели более двухсот проверок с начала года 

Управа района Преображенское 33 минуты назад
Фото: Управа района Преображенское
Правоохранительные органы взяли под контроль аренду жилья.
Итогом проверок стали выявления более двадцати нарушений со стороны собственников, которые сдают квартиру и не платят налоги. Эти сведения передают в Федеральную налоговую службу. С нарушителями проводится работа, и в итоге арендодателям приходится уплачивать налог.
Как отмечает руководитель ОПОП района Преображенское Михаил Новиков, опорные пункты собирают информацию о квартирах, которые сдают в аренду. Затем данные вводятся в систему информационного взаимодействия ОПОП и направляются в территориальные органы МВД России.
Правоохранительные органы взаимодействуют с местной властью и управляющими компаниями и выявляют случаи незаконной аренды квартир.
Как отмечают председатели ОПОП, проблема незаконно сдаваемых в аренду квартир — не только в невыплате налогов в городскую казну. Часто в таких квартирах живут люди с криминальным прошлым и даже настоящим или незарегистрированные в стране иностранцы, что является нарушением миграционного законодательства.
Стоит напомнить, что на доходы по этой статье, как и на налоги от коммерческих предприятий и платных парковок в районе благоустраиваются дворы, детские и спортивные площадки.
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