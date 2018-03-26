Охота на «футбольные коттеджи» началась в Подмосковье

«Уже в феврале начали поступать заявки на аренду загородных коттеджей и дач не только на летний сезон в целом, но и на конкретный период с 14 июня по 15 июля, — комментирует заместитель директора департамента аренды «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова. — Большей частью наниматели — представители удаленных от столицы регионов РФ. Кроме того, среди арендаторов — наши бывшие соотечественники, теперь постоянно проживающие за границей, преимущественно в европейских странах». На загородном рынке московского региона отмечается резкий рост спроса на коттеджи на период Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в пресс-релизе «Инком-Недвижимость», поступившем 26 марта в редакцию «Дома».

Болельщики преимущественно рассматривают коттеджи и таунхаусы с арендной ставкой до 100 тысяч рублей в месяц. В «Инком-Недвижимость» отмечают, что летом число сделок по аренде на загородном рынке может вырасти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года.

По данным аналитиков компании, повышенной популярностью у нанимателей пользуются дома в пределах Московского большого кольца. В числе требований — близость реки и леса, а также наличие магазинов в шаговой доступности, желательно также наличие бани, беседки, зоны для шашлыка. Кроме того, «футбольные» арендаторы часто интересуются возможностью добираться до города общественным транспортом по выделенной полосе.

Ранее собщалось, что средняя стоимость посуточной аренды квартиры в российском городе, принимающем ЧМ-2018, в период игр составляет 38 тысяч рублей. Ставка аренды варьируется от девяти тысяч рублей за сутки в Сочи до 73 тысяч в Саранске