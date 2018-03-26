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Объемы ввода жилья в Удмуртии уменьшились на 17,7%
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Объемы ввода жилья в Удмуртии уменьшились на 17,7% 

ИА «Сусанин» 50 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начал года построено 1963 квартиры общей площадью 113,6 тыс. кв. м. Как сообщает Удмуртстат, это на 24,4 тыс. кв. метров (17,7%) меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе-феврале 2017 года заняла 2 место по вводу жилья на 1000 жителей (74,9 кв. м). Лидером здесь стал Татарстан, где на каждую тысячу проживающих введено 177,4 кв. метров жилья. Наименьший показатель в Пермском крае (27,6 кв. метров жилья).
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