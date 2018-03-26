Объемы ввода жилья в Удмуртии уменьшились на 17,7%

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138 детей-сирот в Удмуртии получат жилье в 2018 году

СКР: число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово возросло до 53

Следственный комитет уточнил информацию о погибших при пожаре в Кемерово