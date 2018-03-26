В Москве возводится меньше всего «квадратов» жилья на одного жителя

Меньше всего жилья в расчете на одного жителя среди российских городов-миллионников строится в Москве , подсчитали аналитики ЦИАН

В столице показатель составляет 0,27 кв.м, тогда как средний показатель по городам-миллионникам составляет чуть менее 0,8 кв.м.

«Несмотря на то, что в 2010-2017 годы ввод жилья в абсолютном выражении вырос почти в два раза (за счет активной застройки в «новой» Москве и редевелопмента промзон), столица остается одним из аутсайдеров по душевому вводу жилья», — говорится в исследовании ЦИАН.

Даже, если учесть объемы жилищного строительства в Московской области , то на душу населения в Московской агломерации придется 0,61 кв. м.

На первом месте рейтинга находится Ростов-на-Дону — 1,42 кв.м на одного жителя. На второй строчке — Воронеж (1,18 кв.м), на третьей — Новосибирск (1,04 кв.м).

По информации Росстата, за январь-февраль 2018 г. в стране построено 10,2 млн кв.м жилья, рост к аналогичному периоду прошлого года составляет 24,6%.

Напомним, что в последнем послании президента Федеральному собранию была поставлена задача строить по 120 млн кв. м жилья ежегодно (то есть 0,82 кв. м. на 1 человека).

По подсчетам ЦИАН, в настоящее время из 48 крупнейших городов России лишь в 18-ти показатель ввода жилья сейчас достигает и превышает целевое значение из президентской задачи. В стреднем в России показатель ввода жилья составляет 0,53 кв. м на одного жителя. В городах — миллионниках этот показатель чуть выше — 0,75 кв. м на человека, что лишь на лишь на 8,5% ниже целевого уровня в 120 млн кв. м.