В Москве строится меньше всего жилья в расчете на одного жителя

Москве показатель составляет 0,27 квадратного метра, в то время как средний показатель — чуть менее 0,8 квадрата. При этом в столице ввод жилья в абсолютном выражении за последние 7 лет вырос почти вдвое — за счет активной застройки Новой Москвы и освоения промзон, отмечается в сообщении компании. На первом месте рейтинга — Ростов-на-Дону с показателем 1,42 квадратного метра жилья на одного жителя. Второе место у Воронежа — 1,18 квадратного метра, на третьем — Новосибирск и 1,04 квадрата. За первые два месяца 2018 года, по данным Росстата, в нашей стране построено 10,2 миллиона квадратных метров жилья, это на 24,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Минстрой прогнозирует рост жилищного строительства в этом году на фоне становящейся все более доступной ипотеки.