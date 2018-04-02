В московских новостройках преобладают недорогие квартиры

Больше всего выросло количество квартир стандарт-класса — с 1 753 в конце 2016 года до 3 192 в конце 2017-го. Однако преобладает все равно комфорт-класс: по состоянию на конец 2017 года на первичном рынке Москвы продавалось свыше 18 тысяч квартир этого сегмента.

Для сравнения, в бизнес— и премиум-классе продается 16 483 квартиры, а в элитном — 943 лота во всей Москве.

Таким образом, доля квартир массового сегмента составляет 55% от всего предложения на рынке новостроек столицы.

Однако по объему предложения, выраженному в квадратных метрах, лидирует бизнес— и премиум-класс, однако достигается это за счет площадей квартир — в более дорогих сегментах жилье гораздо просторнее: если средняя площадь квартир массового сегмента составлет 58,2 квадратного метра, до в бизнес— и премиум-классе — 80,5 квадрата.

Тенденция к росту объема массового предложения сохранится, прогнозируют эксперты.