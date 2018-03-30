Ещё
Риелторы отметили возросший спрос на многокомнатные квартиры в новостройках Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Риелторы отметили возросший спрос на многокомнатные квартиры в новостройках Москвы 

Говорит Москва 45 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
По данным Аналитического центра и Департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость, покупательская заинтересованность в 3-комнатных квартирах на массовом первичном рынке Московского региона растёт: за два последних года спрос на них увеличился в среднем в 2,3 раза, по сравнению с показателями марта 2017-го — на треть. Учитывая, что в составе предложения доля многокомнатных лотов в течение четырёх лет остаётся почти неизменной, специалисты компании прогнозируют возможность их дефицита в среднесрочной перспективе.
По рынку в общем стоимость 3-комнатных квартир в регионе за два года увеличилась на 6%. Сегодня средняя цена 1 кв. м в столичной «трёшке» — 233,6 тыс. рублей, квартиры в целом — 25 млн рублей; в Новой Москве квадратный метр стоит в среднем 101,9 тыс. рублей, объект — 9,2 млн рублей; в Подмосковье «квадрат» в среднестатистической 3-комнатной квартире обойдётся в 80,6 тыс. рублей, стоимость лота — 7 млн рублей.
Дмитрий Таганов, руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, комментирует: «Сегодня рынок новостроек столичного региона насыщен жильем минималистичных параметров; если в перспективе нескольких лет состав предложения не переформатировать в сторону увеличения объёма 3-комнатных квартир, то при сохранении текущей динамики спроса создаются предпосылки для дефицита таких лотов».
Среди ключевых причин роста востребованности многокомнатных объектов специалисты ИНКОМ-Недвижимость называют снижение ипотечных ставок, а также внедрение программы субсидирования ипотеки при рождении второго или третьего ребёнка, что потенциально позволяет покупателям, решившим улучшить жилищные условия, не слишком экономить на квадратных метрах и приобретать квартиры желаемых площадей.
Говорит Москва: последние новости
В торговом комплексе в Петербурге произошёл пожар В Вашингтоне возмутились ответной высылкой дипломатов США из России РБК сообщил о планах Кремля не отправлять Тулеева в отставку на фоне трагедии в Кемерове
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек135
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию582
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»38
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ352
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом121
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
01:30
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»
Происшествия
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:50
Космическую ракету напечатают на 3D принтере
Наука и техника
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение