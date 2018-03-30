Риелторы отметили возросший спрос на многокомнатные квартиры в новостройках Москвы

По данным Аналитического центра и Департамента новостроек ИНКОМ-Недвижимость, покупательская заинтересованность в 3-комнатных квартирах на массовом первичном рынке Московского региона растёт: за два последних года спрос на них увеличился в среднем в 2,3 раза, по сравнению с показателями марта 2017-го — на треть. Учитывая, что в составе предложения доля многокомнатных лотов в течение четырёх лет остаётся почти неизменной, специалисты компании прогнозируют возможность их дефицита в среднесрочной перспективе.

По рынку в общем стоимость 3-комнатных квартир в регионе за два года увеличилась на 6%. Сегодня средняя цена 1 кв. м в столичной «трёшке» — 233,6 тыс. рублей, квартиры в целом — 25 млн рублей; в Новой Москве квадратный метр стоит в среднем 101,9 тыс. рублей, объект — 9,2 млн рублей; в Подмосковье «квадрат» в среднестатистической 3-комнатной квартире обойдётся в 80,6 тыс. рублей, стоимость лота — 7 млн рублей.

Дмитрий Таганов , руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, комментирует: «Сегодня рынок новостроек столичного региона насыщен жильем минималистичных параметров; если в перспективе нескольких лет состав предложения не переформатировать в сторону увеличения объёма 3-комнатных квартир, то при сохранении текущей динамики спроса создаются предпосылки для дефицита таких лотов».

Среди ключевых причин роста востребованности многокомнатных объектов специалисты ИНКОМ-Недвижимость называют снижение ипотечных ставок, а также внедрение программы субсидирования ипотеки при рождении второго или третьего ребёнка, что потенциально позволяет покупателям, решившим улучшить жилищные условия, не слишком экономить на квадратных метрах и приобретать квартиры желаемых площадей.