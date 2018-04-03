Ещё
Многокомнатные квартиры подорожали сильнее остальных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Многокомнатные квартиры подорожали за год сильнее остальных 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Многокомнатных квартир в продаже не так много — порядка 3% от общего объема предложения, отмечают аналитики.
Площадь самой маленькой четырехкомнатной квартиры комфорт-класса, которая продается в Москве, составляет 79 квадратных метров. Самая дешевая стоит 9 миллионов рублей (ее площадь 119 квадратных метров), самая дорогая — 46 миллионов рублей (площадь 136 квадратов).
Квартиры с количеством комнат от пяти продаются только в четырех проектах в Москве, площадь самой маленькой составляет 114 квадратных метров.
Вести.Ru: последние новости
Мень: новые стандарты для управляющих компаний не отразятся на ценах на ЖКХ Жителей Подмосковья больше не интересуют "бетонные клетки" Хочу в Москву: сколько столичных метров получат жители регионов за свои квартиры
 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»79
Украина нарвалась на Черноморский флот673
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу47
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией186
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США38
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение