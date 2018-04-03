Многокомнатные квартиры подорожали сильнее остальных

Многокомнатные квартиры подорожали за год сильнее остальных

Многокомнатных квартир в продаже не так много — порядка 3% от общего объема предложения, отмечают аналитики.

Площадь самой маленькой четырехкомнатной квартиры комфорт-класса, которая продается в Москве , составляет 79 квадратных метров. Самая дешевая стоит 9 миллионов рублей (ее площадь 119 квадратных метров), самая дорогая — 46 миллионов рублей (площадь 136 квадратов).

Квартиры с количеством комнат от пяти продаются только в четырех проектах в Москве, площадь самой маленькой составляет 114 квадратных метров.