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Суздаль снова в топе
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Суздаль снова в топе 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Суздаль занял второе место среди самых популярных малых городов России у туристов с детьми на весенних школьных каникулах. Такие данные опубликовал сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен на основании данных бронирования отелей и домов с 24 марта по 1 апреля текущего года.
Кроме Суздаля в топ-5 городов, популярных у туристов с детьми, вошли: Великий Устюг (Вологодская область), Белокуриха (Алтайский край), Боровск (Калужская область) и Лахденпохья (Карелия).
По данным сайта Tvil.ru, туристы бронируют жильё в Суздале в среднем на 3 ночи. А проживание обходится в 4 тысячи рублей в сутки.
Топ-5 малых городов для отдыха с детьми на весенних каникулах:
1. Великий Устюг (Вологодская область) — 3,5 тысячи рублей в стуки — 2,5 ночи *
2. Суздаль (Владимирская область) — 4 тысячи рублей в сутки — 3 ночи
3. Белокуриха (Алтайский край) — 3,8 тысяч рублей — 2 ночи
4. Боровск (Калужская область) — 3 тысячи рублей — 2 ночи
5. Лахденпохья (Карелия) — 3,2 тысячи рублей — 2 ночи
* Средняя плата за проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей
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