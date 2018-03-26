Суздаль снова в топе

Суздаль занял второе место среди самых популярных малых городов России у туристов с детьми на весенних школьных каникулах. Такие данные опубликовал сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг составлен на основании данных бронирования отелей и домов с 24 марта по 1 апреля текущего года.

По данным сайта Tvil.ru, туристы бронируют жильё в Суздале в среднем на 3 ночи. А проживание обходится в 4 тысячи рублей в сутки.

Топ-5 малых городов для отдыха с детьми на весенних каникулах:

1. Великий Устюг (Вологодская область) — 3,5 тысячи рублей в стуки — 2,5 ночи *

2. Суздаль ( Владимирская область ) — 4 тысячи рублей в сутки — 3 ночи

3. Белокуриха (Алтайский край) — 3,8 тысяч рублей — 2 ночи

4. Боровск (Калужская область) — 3 тысячи рублей — 2 ночи

5. Лахденпохья (Карелия) — 3,2 тысячи рублей — 2 ночи

* Средняя плата за проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей