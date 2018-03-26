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У домов на западе Москвы появятся дворы-дачи
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У домов на западе Москвы появятся дворы-дачи 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: shutterstock.com
В ближайшие два года у домов на западе Москвы появятся благоустроенные дворы-дачи, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Такие дворы оборудуют в ходе реализации одного из проектов жилых комплексов между Боровским и Мещерским парком недалеко от метро "Говорово".
У каждого двора будет свое "заглавное дерево" — клены, липы и другие. Территории дворов будут покрыты натуральными материалами — корой, песком, древесной щепой.
В состав комплекса также войдет бульвар протяженностью 1 километр, поделенный на функциональные зоны, каждая из которых будет отвечать потребностям жителей различных возрастных групп.
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