У домов на западе Москвы появятся дворы-дачи

В ближайшие два года у домов на западе Москвы появятся благоустроенные дворы-дачи, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такие дворы оборудуют в ходе реализации одного из проектов жилых комплексов между Боровским и Мещерским парком недалеко от метро "Говорово".

У каждого двора будет свое "заглавное дерево" — клены, липы и другие. Территории дворов будут покрыты натуральными материалами — корой, песком, древесной щепой.

В состав комплекса также войдет бульвар протяженностью 1 километр, поделенный на функциональные зоны, каждая из которых будет отвечать потребностям жителей различных возрастных групп.