Глава Красногородского района своим постановлением лишил сироту жилья 

Прокуратура Псковской области после проверки выяснила, что глава Красногородского района своим постановлением снял с учёта нуждающихся в жилом помещении сироту. Он сделал это потому, что сестра сироты уже получила жильё, здесь сочли, что другому ребёнку жильё можно не предоставлять. Однако сирота уже проживал отдельно от своей сестры. По протесту прокуратуры области незаконный правовой акт главы Красногородского района был отменен. Затем прокурор пошёл в суд, который обязал местную власть предоставить жильё сироте. Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.