Ещё
Глава Красногородского района своим постановлением лишил сироту жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Красногородского района своим постановлением лишил сироту жилья 

Псковская губерния 2 часа назад
Прокуратура Псковской области после проверки выяснила, что глава Красногородского района своим постановлением снял с учёта нуждающихся в жилом помещении сироту. Он сделал это потому, что сестра сироты уже получила жильё, здесь сочли, что другому ребёнку жильё можно не предоставлять. Однако сирота уже проживал отдельно от своей сестры. По протесту прокуратуры области незаконный правовой акт главы Красногородского района был отменен. Затем прокурор пошёл в суд, который обязал местную власть предоставить жильё сироте. Исполнение решения суда взято прокуратурой на контроль.
Псковская губерния: последние новости
Элитные квартиры: штучный товар на рынке недвижимости Готовые квартиры в новостройках Кудрово от застройщика В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» остаются живые люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Сергей Мавроди297
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия333
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП176
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово89
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку140
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:56
Солдат караула Порошенко потерял сознание‍
В мире Украина
00:59
Жена умоляет больного Леонтьева покинуть сцену
Шоу-бизнес
01:56
Система ПРО перехватила ракеты над Аравийском полуостровом
Происшествия Общество
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение