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В КПРФ предлагают указать в законе максимальный срок ожидания соцжилья
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В КПРФ предлагают указать в законе максимальный срок ожидания соцжилья 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Максимальный срок ожидания социального жилья не должен превышать 15 лет. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин (КПРФ) в ходе «круглого стола» по проблемам очередников на жильё.
«Мы считаем, что максимальный срок ожидания социального жилья не должен превышать 15 лет. Иначе ничем не ограниченные сроки так и будут продолжать растягиваться до совершенно неприемлемых значений. Сегодня в законодательстве нет никаких сроков обеспечения жилья», — сказал он.
По словам парламентария, необходимо также утвердить критерии для первоочередного улучшения жилищных условий: «Нужно прописать социальные группы, которые имеют первоочередное право на соцжильё, например инвалиды, многодетные или жители коммунальных квартир».
Рашкин добавил, что законодательство должно гарантировать жильё в районе проживания всем очередникам.
«У нас получается, что москвичам при освобождении квартиры в хорошем районе города дают новое жильё в труднодоступном районе за МКАД. Из-за этого по факту улучшения жилусловий не происходит», — сказал он.
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