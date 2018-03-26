В КПРФ предлагают указать в законе максимальный срок ожидания соцжилья

Максимальный срок ожидания социального жилья не должен превышать 15 лет. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Рашкин КПРФ ) в ходе «круглого стола» по проблемам очередников на жильё.

«Мы считаем, что максимальный срок ожидания социального жилья не должен превышать 15 лет. Иначе ничем не ограниченные сроки так и будут продолжать растягиваться до совершенно неприемлемых значений. Сегодня в законодательстве нет никаких сроков обеспечения жилья», — сказал он.

По словам парламентария, необходимо также утвердить критерии для первоочередного улучшения жилищных условий: «Нужно прописать социальные группы, которые имеют первоочередное право на соцжильё, например инвалиды, многодетные или жители коммунальных квартир».

Рашкин добавил, что законодательство должно гарантировать жильё в районе проживания всем очередникам.

«У нас получается, что москвичам при освобождении квартиры в хорошем районе города дают новое жильё в труднодоступном районе за МКАД. Из-за этого по факту улучшения жилусловий не происходит», — сказал он.