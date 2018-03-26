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Около 1,5 млн кв м недвижимости планируют построить на севере Москвы
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Около 1,5 млн кв м недвижимости планируют построить на севере Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Девелоперы «Самолет две столицы» и «Химки-Молжаниново» плвнируют построить около 1,5 миллионов квадратных метров недвижимости в Молжаниновском районе на севере Москвы, сообщается на сайте компании «Самолет».
«ООО «Самолет две столицы», входящее в ГК «Самолет», ведущего девелопера Московского региона по объему текущего строительства и ввода жилья, подписало соглашение с АО «Химки-Молжаниново» о совместном освоении земельных участков площадью 136 гектаров в Молжаниновском районе. Это первый девелоперский проект компании на территории Северного административного округа Москвы и первое партнерское соглашение в рамках большого проекта комплексного развития территории Молжаниново», — говорится в сообщении.
Проект развития территорий АО «Химки-Молжаниново» предполагает создание одного из крупнейших городских кластеров Москвы, обеспеченного в полной мере как рабочими местами, так и коммерческой и социальной инфраструктурой по высочайшим мировым стандартам.
В рамках данного соглашения компании планируют строительство около 1,5 миллионов квадратных метров из общего объема недвижимости (около 3,55 миллиона квадратных метров), включая жилой комплекс комфорт-класса, коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты. В настоящий момент партнеры ведут разработку проекта планировки территории и планируют запуск продаж в начале 2019 года.
Ключевыми преимуществами проекта, выгодно выделяющими его на фоне других проектов масштабной застройки в Московском регионе, являются благоприятная экологическая обстановка, высокая транспортная доступность, развитая инфраструктура и привлекательность округа для потенциальных жильцов.
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