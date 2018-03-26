ГЗК приняла решение о легализации мансард в ЖК «Марьино Град»

Принято решение о легализации мансард в жилом комплексе «Марьино Град», сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Мансарды жилого комплекса «Марьино Град» будут легализованы, что позволит передать их гражданам в качестве нежилых помещений после завершения строительства объекта», — говорится в сообщении.

Заместитель председателя Москомстройинвеста Екатерина Храмова отметила, что решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы для участка по адресу: поселение Филимонковское, участок №ХV-1 (НАО) было принято в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК). Цель данных изменений — легализация нежилых мансардных помещений, реализованных гражданам.

«Решение ГЗК о включении мансард площадью 26,5 тыс. кв. м в общую площадь комплекса позволит придать им законный статус и после достройки объекта передать гражданам в качестве нежилых помещений», — подчеркнула Е. Храмова.

В ходе совещания в Москомстройинвесте директор по строительству Capital Group (компания, которая выступает техническим заказчиком и завершает строительство жилых комплексов) указал, что работы на стройплощадках ЖК «Марьино Град» и «Спортивный квартал» идут в соответствии с представленным ранее графиком.

«Основной акцент в работе был сделан на прокладку коммуникаций. По ЖК «Марьино Град» на 95% выполнены работы по водопроводу и теплосети (без учета головных объектов). Канализационные сети выполнены почти на 50%. Выполненный объем работ по всем сетям (в ЖК «Спортивный квартал» — прим. Агентства «Москва» ) составляет 95%-97% (без учета головных объектов). Завершается обследование всех головных инженерных сооружений (водозаборные узлы, локальные очистные сооружения, канализационные очистные станции, ливневые канализации, котельная). Мы привлекли к обследованию компании, которые непосредственно будут выполнять физические работы на объектах. Планируется завершить обследования 5-6 апреля 2018 г. и уже 7 апреля эти же организации выйдут на достройку головных устройств инженерных сетей, за исключением котельной, для модернизации которой заключен договор с ЗАО «Марьинская Птицефабрика», — отметил директор по строительству Capital Group.

В пресс-службе Москомстройинвеста добавили, что активные работы на корпусах жилых комплексов будут развернуты, когда установится необходимый температурный режим. На стройплощадке, по словам представителя Capital Group, в настоящее время работает порядка 200 человек, что достаточно для выполнения плановых работ.

15 ноября 2017 г. Capital Group возобновила работы на площадках ЖК «Марьино Град» и ЖК «Спортивный квартал». Ранее компания (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договоры с ООО «МарьиноСтрой», ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтройГрупп» о выполнении функций технического заказчика для завершения строительства объектов в поселении Филимонковское. Застройщиками объектов остаются вышеуказанные компании. Завершение строительства запланировано в конце 2018 г. — апреле 2019 г.