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Аксаков рассказал, когда могут принять закон о страховании жилья от ЧС
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Аксаков рассказал, когда могут принять закон о страховании жилья от ЧС 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций, в том числе от пожаров, должен быть принят как можно скорее. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Нам нужно быстрее принимать закон о страховании жилья от всевозможных стихийных бедствий, чтобы обеспечить компенсацию, например жилья, которое человек теряет в результате пожара. У нас, к сожалению, происходят какие-то стихийные бедствия, например пожары или наводнения, люди идут к государству, а их имущество оказывается, как правило, в таких случаях не застраховано. И это неправильно. Мировая практика говорит о том, что имущество должно страховаться активно, и при этом государство может стимулировать этот процесс, например, гарантируя доплаты либо большие выплаты в случае, если имущество застраховано", — заявил Аксаков.
Он отметил, что депутаты постараются уже в апреле текущего года вынести закон на рассмотрение во втором и третьем чтении с тем, чтобы закрыть этот вопрос.
Ранее сообщалось, что эксперты оценили ущерб от пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 3 млрд руб.
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