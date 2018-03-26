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Эксперты рассказали о буме на московском рынке жилья
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Эксперты рассказали о буме на московском рынке жилья 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
По итогам 2018 года в столице может быть продано более 60 тысяч новых квартир, говорится в аналитическом обзоре компании «Метриум», поступившем в «Дом» в понедельник, 26 марта.
Как отмечают аналитики, февральские продажи в строящихся жилых комплексах Москвы почти в два раза превысили показатели за тот же месяц прошлого года, достигнув 5,6 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Таким образом, в феврале было заключено больше сделок, чем во все месяцы 2017 года, кроме самых активных — ноября и декабря.
В целом за два первых месяца 2018-го в столице зарегистрировано почти столько же ДДУ, сколько за весь первый квартал 2017-го — порядка 10,4 тысячи ДДУ.
«Начало 2018 года было небывало активным для рынка новостроек Москвы, — отмечается в предоставленных материалах. — Если текущая динамика спроса сохранится, то по итогам года общее число заключенных в столице договоров долевого участия может превысить 60 тысяч единиц».
По мнению экспертов, рост продаж нового жилья обеспечивает доступная ипотека — порядка 50 процентов сделок в комплексах эконом— и комфорт-класса заключают с привлечением кредитных средств. По мере дальнейшего сокращения ставок доля ипотечных контрактов может вырасти до 60-70 процентов, прогнозируют в «Метриум».
Ранее сообщалось, что в 2018-м доступность жилья в столице вновь снизилась: москвичам со средним заработком понадобится девять лет и шесть месяцев, чтобы при минимально необходимых расходах накопить на обычную квартиру в новостройке. Год назад московская семья могла накопить деньги за девять лет и два месяца.
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