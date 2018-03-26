Аграрии Самарской области получили более 400 млн рублей на подготовку к посевной

Более 400 млн рублей субсидий выплачено агрохозяйствам Самарской области в этом году, сообщает региональный минсельхоз. Это 25% это общегодового объема. Деньги получили свыше 600 организаций и фермеров. Средства выделены из федерального бюджета и пойдут на подготовку к посевной.

В прошлом году аграрии получили субсидии на посевную только в марте-апреле. Сельхозтоваропроизводители купили 14,5 тыс. тонн минеральных удобрений. Из них 8 тыс. тонн — аммиачная селитра. Дополнительно подано заявок на 19 тыс. тонн азотных удобрений. Объем закупок остался на уровне прошлого года.

Также засыпано более 110 тыс. тонн семян яровых, зерновых и зернобобовых культур. Приобретаются семена технических и кормовых сельскохозяйственных культур. Напомним, под урожай 2018 г. в регионе посеяно 385 тыс. гектаров озимых.

Вместе с федеральными субсидиями, уполномоченные банки готовы выдать Самарской области 241 млн 149 тыс. рублей льготных краткосрочных сельхозкредитов: из них на растениеводство — 148 млн 547 тыс. рублей, на развитие малых форм хозяйствования — 48 млн 230 тыс. рублей.

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