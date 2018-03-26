Объем электронных заявлений в Росреестр вырос в Москве в 5 раз в феврале

Количество электронных заявлений в адрес управления Росреестра по Москве увеличилось в феврале 2018 года в пять раз по сравнению с прошлогодними показателями, сообщается на сайте ведомства.

«В феврале 2018 года управление Росреестра по Москве обработало 10402 электронных заявления на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости, что более, чем в два раза выше показателя прошлого месяца, когда было принято 4804 заявления, и в пять раз больше, чем в феврале 2017 года (2080 заявлений)», — говорится в сообщении.

При этом в феврале 2018 года, как и месяцем ранее, сохраняются низкие доли отказов и приостановлений в учетно-регистрационных действий по электронным заявлениям: 0,8% и 1,9% соответственно.

Управление Росреестра по Москве отмечает, что в феврале 2018 года интерес к электронным услугам со стороны юридических лиц вырос в 2,3 раза за месяц, в количественном выражении увеличившись с 1901 до 4411 заявлений. В то же время наблюдается динамика роста и количества поданных заявлений от физических лиц в 1,3 раза: с 5793 заявлений в январе, до 7284 — в феврале 2018 года.

Востребованность предоставления услуг Росреестра в электронном виде в значительной степени обусловлена снижением административных барьеров и сокращением сроков проведения учетно-регистрационных действий. Так, для регистрации прав по заявлению, поданному в электронном виде, понадобятся пять рабочих дней; в случае подачи документов нотариусом — один день.

«Управление Росреестра по Москве напоминает, что на портале Росреестра доступны все основные услуги ведомства в электронной форме, от получения справочной информации об объекте недвижимости онлайн до единой процедуры по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав», — уточняется в сообщении.