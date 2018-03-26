Рубль растет на открытии торгов

В частности, курс доллара снизился на 25 коп. и составил 57,04 руб.

Курс евро упал на 26 коп., до 70,47 руб.

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