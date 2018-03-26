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Рубль растет на открытии торгов
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Рубль растет на открытии торгов
Газета.Ru
1 час назад
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В частности, курс доллара снизился на 25 коп. и составил 57,04 руб.
Курс евро упал на 26 коп., до 70,47 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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