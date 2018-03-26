Гордеев может продать два своих ТЦ в Москве

Основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев может продать строящийся торговый центр "Саларис" на западе Москвы и "Ривьеру" на юге столицы за 45 миллиардов рублей инвестфонду из Киргизии KLS Securities, сообщила в понедельник газета "Коммерсант".
"Федеральная антимонопольная служба одобрила два ходатайства "КЛС Евразия Венчур Фонд Лтд" о получении контроля над ООО "Ривьера" и АО "Хорус Финанс". ООО "Ривьера" владеет одноименным торгцентром общей площадью 240 тысяч квадратных метров (арендуемой 100 тысяч квадратных метров) на территории бывшего ЗИЛа. Объект принадлежит Гордееву", — отмечает издание.
Оно добавляет, что "Хорус Финанс" управляет активами бизнесмена в торговой недвижимости. Основной актив в портфеле этой компании — строящийся в границах будущего торгово-пересадочного узла (ТПУ) "Саларьево" торгцентр "Саларис" (арендуемая площадь — 105 тысяч квадратных метроа). Представитель Гордеева от комментариев отказался. В KLS Securities, который основал "КЛС Евразия Венчур Фонд Лтд" в 2014 году, не ответили на запрос издания.
Об активах KLS Securities в России ничего не известно. Инвестфонд базируется в Бишкеке. Его руководитель Владимир Кирюша учился в Риге и приехал в Киргизию в 1992 году. Гордеев владеет 74,6% акций группы ПИК, специализирующейся на строительстве жилья, и компанией "Центр-инвест" (жилье и коммерческая недвижимость). В портфеле торговых объектов помимо "Ривьеры" и "Салариса" — проект торгцентра на ТПУ "Котельники".
По словам одного из источников газеты, в рамках сделки "КЛС Евразия Венчур Фонд Лтд" и "Хорус Финанс" Сергей Гордеев передаст новым инвесторам долги компании и строящийся торгцентр "Саларис". В бухгалтерской отчетности "Хорус Финанс" за 2017 год указано, что долгосрочные долговые обязательства компании составляют 15 миллиардов рублей.